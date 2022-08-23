Türkiye Gazetesi

Beşiktaş son transferini DG Sivasspor'dan yaptı. Siyah beyazlı kulüp 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada,

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Genç oyuncu daha sonra sağlık kontrollerinden geçti.

SİVASSPOR BÖYLE VEDA ETTİ

Sivasspor da, Beşiktaş'ın transferi açıklamasının ardından genç orta saha oyuncusun için bir veda mesajı paylaştı. Sivasspor'dan yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kerem Atakan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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