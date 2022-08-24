Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off ilk maçında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag ile karşılaşan Trabzonspor bu maçı 2-1 kaybetmişti. İlk maçta bordo-mavili takımın kaldığı otele yakın bir yerde havaifişek gösterisi yapılmıştı. Trabzonsporlu idarecilerinin şikayetine rağmen gösteri devam etmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine ise bu gece geç saatlerde bordo-mavili taraftarlar da Akçaabat'da bir otelde kalan FC Kopenhag takımının kaldığı otelin önüne giderek slagonlar attı ve havafişek gösterisi yaparak ses yaptı.

Otel etrafından ve denizde emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

İbrahima Yattara amatöre devam... Trabzonspor efsanesinin yeni adresi Ortaköyspor Trabzonspor formasını 2003-2011 yılları arasında giyen Süper Lig'in unutulmaz yıldızlarından İbrahima Yattara, futbol hayatını amatör liglerde sürdürüyor. 42 yaşındaki Malili futbolcu Yeni Çivril Belediyespor'dan sonra şimdi de Muğla Süper Amatör Lig’in yeni ekibi Ortaköyspor ile resmi olarak sözleşme imzaladı.

Trabzonspor-Kopenhag maçının hakemi belli oldu Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Makkelie yönetecek