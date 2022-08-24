Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, bu akşam tarihî bir maça çıkacak Kopenhag karşısında. Geçen sezon ligi sürklase ederek şampiyon bitiren Trabzonspor’un asıl hedeflerinden biri de Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermekti. Trabzonspor işte bu hedefinden sadece 90 dakika uzakta. Danimarka ekibi Kopenhag’a Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki ilk maçta deplasmanda 2-1 kaybeden bordo mavililer Akyazı’da tur atmaya çalışacak. Bu maç Trabzonspor için hem tur, hem prestij hem de para fırsatı demek… UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ayakbastı parasının değeri 19 milyon avro; yani yaklaşık 342 milyon lira…

İKİ FARKLI YENMELİYİZ

Ayrıca gruplara kalındığında her galibiyete 2 milyon 800 bin avro, beraberliğe ise 930 bin avro ödül veriliyor. Bir takımın gruplardan çıkması hâlinde kasasına koyacağı miktar ise ekstradan 9 milyon 600 bin avro olacak. Bütün bunlar düşünüldüğünde Kopenhag maçının önemi daha da net ortaya çıkıyor. Dev arenada sadece 2011-12 sezonunda boy gösteren Trabzonspor, 10 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemek istiyor. Bordo mavililerin tur atlamak için Kopenhag’ı sahasında iki farklı yenmesi gerekiyor. Tek farklı galibiyetlerde maç uzatmaya gidecek.

Trabzonsporlu taraftarlar Kopenhag'ın kaldığı otele akın etti UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off turu rövanş maçında bugün FC Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da taraftarlar maç öncesi bordo-konuk ekibin kaldığı otel'in önüne giderek slagonlar attı ve havaifişek gösterisi yaptı.

İbrahima Yattara amatöre devam... Trabzonspor efsanesinin yeni adresi Ortaköyspor Trabzonspor formasını 2003-2011 yılları arasında giyen Süper Lig'in unutulmaz yıldızlarından İbrahima Yattara, futbol hayatını amatör liglerde sürdürüyor. 42 yaşındaki Malili futbolcu Yeni Çivril Belediyespor'dan sonra şimdi de Muğla Süper Amatör Lig’in yeni ekibi Ortaköyspor ile resmi olarak sözleşme imzaladı.