Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, şampiyonluk hasretini dindirmek istediği sezonda gaza fena bastı. Geride kalan 3 haftada 13 gol kaydeden sarı lacivertliler, 1961-62’den sonra ilk defa böylesi bir performans sergiledi. Jorge Jesus, Fenerbahçe’yi 311 gün sonra liderliğe taşırken, Adana Demir ağlarını 4 kere havalandıran sarı lacivertiler, 61 senenin ardından ilk üç hafta itibarıyla ilk defa 13 gole ulaştı. Hâl böyle olunca, akıllara hemen 103 gollü 1988-89 sezonu geldi. Süper Lig’in gol rekoru olarak hatırlanan sezonda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, aynı zamanda, 3 puanlı sistemde en çok puan toplayan (93) takım unvanının da sahibi.

DEVLERLE YARIŞIYOR

O zaman da ligde, bu sezon olduğu gibi 19 takım vardı ve Fenerbahçe rekor gole ulaştığında maç başına ortalaması 2,86’ydı. Sarı lacivertliler bugün de istatistikleri altüst ederek ilerliyor. Ligin en çok gol atanı (13), en çok gol pozisyonuna gireni (45), en çok isabetli kilit pas yüzdesine sahip olanı (%25) en çok isabetli orta keseni (18), en çok başarılı dripling yapanı (67) ve en çok gol beklentisini sahibi (xG 8) Fenerbahçe, Avrupa’nın devleriyle de yarışta. Sarı lacivertliler, 13 gol, 4,3 ortalamayla, PSG (17 / 5.6), Bayern (15 / 5), Napoli ve PSV’nin (9 / 4,5) ardından dördüncü sırada.

AVRUPA'NIN KRALI VALENCIA

Fenerbahçe golcü arayadursun, Enner Valencia şova devam ediyor. İlk iki haftayı ikişer golle geçen Ekvadorlu yıldız, Adana Demir’e de aynı tarifeyi uyguladı. Avrupa’nın en golcüsü olan Valencia’yı PSG’den Neymar (5) ve Mbappe (4) ile Braga’dan Banza (4) takip ediyor.

ATMOSFER HARİKAYDI

F.Bahçe’nin yeni transferi Ezgjan Alioski, Adana Demirspor önünde tehlikeye girebilecek maçı attığı klas golle bitirmişti. Kulüp televizyonuna işte o anları anlatan Makedon oyuncu, “Statta atmosfer harikaydı. Çok özel şeyler hissettim. Gol atıyorsunuz, taraftar sizin için orada, bu size müthiş hissettiriyor. Kelimeler o atmosferi anlatamıyor. Ben de şu an bunu yaşıyorum” derken, “Önemlisi takımın kazanmasıydı. Bu taraftara layık olmaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

BİR SENE GECİKTİM

“F.Bahçe’ye geçen sene gelmek istemiştim ama gerçekleşmedi. Bazı şeyleri gönülden ve karşılıklı istediğinizde bu gerçekleşebiliyor ve gerçekleşti” diyen Alioski, Jorge Jesus’a da övgüler yağdırarak, “Bu tip yüksek seviye hocalarla çalıştığınızda çok fazla şey öğrenirsiniz. Eğer oyuncular hocanın sistemine inanırsa başarı gelir ki bizde öyle oluyor” sözlerini kullanırken, “Henüz bir şey kazanmadık. Önümüzde daha çok yol var. Her gün gelişiyoruz” vurgusu yaptı.

Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya açıklaması, Belçika'ya gidiyor Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'nın transferi konusunda Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fener koltuğa kuruldu Sarı Kanarya Valencia’nın biri penaltıdan iki ve Zajc’ın golleriyle üç farkı yakaladı. Sonrasında Onyekuru şov başladı. Nijeryalı yıldızın kazandırdığı penaltıyı Belhanda, asistini ise Dzyuba ağlarla buluşturdu. Soğuk terleyen Fener Alioski’nin golüyle rahatladı.