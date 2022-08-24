Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Transfer döneminin en etkili takımlarından Beşiktaş kadrosuna dört takviye daha yapacak. Siyah beyazlı yönetim, Karagümrük maçında çok iyi bir performans sergileyen takımın, son transferlerle birlikte ligi domine etmesini bekliyor. Taraftarların en çok merak ettiği isim olan Dele Alli’yi taşıyacak uçak havalanmak için hazırlandı. İngiliz yıldız oyuncunun bu gece İstanbul’da olması planlanıyor.

SON GÖRÜŞMELER

Kerem Atakan Kesgin’e imza attıran Kartal, iki önemli transfer daha yapacak. Bournemouth forması giyen ve hücumun her bölgesinde görev yapabilen Siriki Dembele için iki kulüp bugün son defa masaya oturacak. Isak Hein transferinde ise Beşiktaş’ın üç rakibi olsa da İsveçli stoper Kartal’a yakın. Bugün yapılacak görüşmelerin ardından Hein’in kulübü Djurgarden ile anlaşma sağlanması bekleniyor.

FORMA SAVAŞINA HAZIRIM

Sivasspor’dan transfer edilen ve dört yıllık imza atan Kerem Atakan Kesgin, forma savaşına hazır olduğunu söyledi. Yıllık bonuslarla 5 milyon lira kazanacak olan 21 yaşındaki oyuncu için Sivasspor’a 1,4 milyon avro bonservis bedeli ödenecek.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Dele Alli ve Isak Hien resmen Beşiktaş'ta! Beşiktaş İngiliz yıldız Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar 26 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Stoper transferinde ise İsveç'in Djurgarden takımından 23 yaşındaki futbolcu Isak Hien, Kartal oldu.

Valerien Ismael'den Dele Alli açıklaması... İngiliz yıldız Beşiktaş'a gelecek mi? son Dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, adı bir süredir Beşiktaş'la anılan İngiliz yıldız Dele Alli'yle ilgili sorulan soruya cevap verdi.