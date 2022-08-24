Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın sezon başı renklerine kattığı yıldız oyuncu Dries Mertens, sarı kırmızılı formayı giymekten dolayı gurur duyduğunu söyledi. 35 yaşındaki Belçikalı oyuncu “Tercihimin en büyük sebebi, Galatasaray’ın en büyük kulüp olmasıdır. 2-3 haftadır buradayım. Geçen sezonu 13. bitirmiştik. Anında lider olarak başlamak beklentilerimiz dahîlinde olmayabilir. Her geçen gün daha iyi çalışarak kendimizi şampiyonluk yolunda ilerleteceğiz’’ dedi.

HAMSİK İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Bu oynayacakları Trabzon maçında, Napoli’den eski takım arkadaşı Hamsik ile rakip olacaklarının sorulması üzerine ‘’Hamsik ile konuşuyorum. Benim buraya adapte olmaya çalıştığımı, ev aradığımı biliyor. Ama diğer takımlara bakmak yerine kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Adapte olup, kendimizi iyi bir şekilde göstereceğiz. Gol atmayı dört gözle bekliyorum. Attıktan sonra nasıl bir sevinç yapacağımı göreceğiz” ifadelerini kullandı.

BURUK’TAN ÇİFT İDMAN

Galatasaray’da, Trabzon maçının hazırlıkları iki günlük aranın sonrasında başladı. Okan Buruk zorlu mücadele öncesi antrenman temposunu yükselterek oyuncularına dün çift idman yaptırdı. Sabah kondisyon, dayanıklılık akşam ise çift kale taktik çalışmaları vardı.

Galatasaray'dan Nwakaeme'ye tok alıcı taktiği Bonservisi elinde olan ve oradan oraya savrulan ama anlaşma sağlayamayan Trabzon’un eski kanadına 1,1 milyon avrodan 1+1 yıllık anlaşma önerildi.

Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu Bafetimbi Gomis oldu Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Galatasaray, ligdeki 2. galibiyetini aldı. 3 puanı getiren golü atan ve Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olan Bafetimbi Gomis, "Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum" dedi.