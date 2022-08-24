Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. 28 Ağustos'ta 21.45'de oynanacak derbi öncesi toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu müsabaka ile ilgili konuk ekip taraftarları hakkında kararının verildiğini açıkladı. Buna göre; Galatasaray taraftarı maça alınmayacak.

RAKİP TAKIM TARAFTARI STADA ALINMAYACAK

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 28 Ağustos'ta 21.45'de oynanacak karşılaşmaya konuk takımın taraftarlarının alınmamasına karar verildi.

Galatasaray'dan Nwakaeme'ye tok alıcı taktiği Bonservisi elinde olan ve oradan oraya savrulan ama anlaşma sağlayamayan Trabzon’un eski kanadına 1,1 milyon avrodan 1+1 yıllık anlaşma önerildi.

Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu Bafetimbi Gomis oldu Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Galatasaray, ligdeki 2. galibiyetini aldı. 3 puanı getiren golü atan ve Galatasaray'da ligde 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olan Bafetimbi Gomis, "Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum" dedi.

Bafetimbi Gomis'ten 2 maçta 6 puan! Galatasaray Ümraniyespor'u geç gelen golle devirdi Süper Lig'in 3. haftası Ümraniyespor - Galatasaray maçıyla başladı. Haris Seferovic'in 2 net fırsattan yararlanamadığı maç 0-0 bitecek derken 77'de oyuna giren Bafetimbi Gomis 86'da uzaktan müthiş bir gol atarak Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu. Tecrübeli santrfor ilk hafta da Antalya deplasmanında son dakika üçlüğü atmıştı!