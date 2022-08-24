Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak istiyor.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇ I SAAT KAÇTA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek.

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacak.

342 milyonluk maç! Trabzonspor Kopenhag'ı ağırlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak isteyen bordo mavililer 2-1’lik mağlubiyetin rövanşında Kopenhag’ı ağırlayacak, hem tur hem prestij hem para kovalayacak.

CBS SPORTS NASIL İZLENİR?

Trabzonspor - Kopenhag maçı Türkiye'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi yayıncısı olan Exxen'den canlı yayınlanıyor. Exxen'e üye olmak ve ücret bilgileri için tıklayın.

Türk futbolu için kritik önemdeki bu maçı dünya çapında pek çok yayıncı kuruluştan da canlı yayınlanıyor. Bordo-Mavili taraftarlar Exxen'e alternatif canlı yayınlar arıyor. Bunlardan biri de CBS Sports... CBS Sports Network, Paramount Global'in CBS Entertainment Group birimine ait bir Amerikan ücretli televizyon ağıdır. CBS Sports'tan Trabzonspor - Kopenhag maçını izlemek için linke tıklayın.

Trabzonsporlu taraftarlar Kopenhag'ın kaldığı otele akın etti UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off turu rövanş maçında bugün FC Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da taraftarlar maç öncesi bordo-konuk ekibin kaldığı otel'in önüne giderek slagonlar attı ve havaifişek gösterisi yaptı.

Trabzonspor-Kopenhag maçının hakemi belli oldu Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Makkelie yönetecek

ABDULLAH AVCI: RÖVANŞI ALMAK İSTİYORUZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın basın toplantısında dün şunları söylemişti:

"Yarın (bugün) akşam burada muhteşem Trabzonspor taraftarının geçen yıldan bu yana bize verdiği pozitif destekle beraber şampiyonlukla beraber milyarlarca kişiye örnek olmuş sevinçleri ve kutlamaları bu seviyenin altına düşmeden, tekrar örnek olarak, rakibe saygı göstererek ama baskı altına alarak, oyuna müdahil olmadan oyuna destek vermesini bekliyoruz. Rakip özellikle yarın ikinci bölgede bekleyip bir geçiş, topa sahip olurken savunma güvenliğine dikkat edeceğiz."

"Duran topa dikkat edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Geçen haftadan da pratiğimiz var. Yarın zihnimiz taze şekilde yeni bir hikaye yazmak için yarın akşam çok güzel bir fırsat var. Bu şehir, kulüp bunu hak ediyor. Oyunda süre çok uzun. Lütfen bu süreye dikkat etsinler. 3-0 bir anda 3-2 oluyor santim santim hesapladık, böyle hareket edeceğiz. Umarım yarın Trabzon ve Trabzonspor için tarihi günlerden birisi olacak. Bunun karşılığını almak istiyoruz."