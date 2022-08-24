Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir görüştüğü Dele Alli konusunda Everton ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı ekip, yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonuyla kadroya katılan Dele Alli, bu gece saat 01.30'da özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Tottenham'da ikinci yarısını da Everton'da geçiren Dele Alli, Premier Lig'de 21 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Dele Alli ve Isak Hien resmen Beşiktaş'ta! Beşiktaş İngiliz yıldız Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar 26 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Stoper transferinde ise İsveç'in Djurgarden takımından 23 yaşındaki futbolcu Isak Hien, Kartal oldu.

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti Beşiktaş'tan son dakika transfer açıklaması geldi. Siyah beyazlı ekip Sivasspor'un genç yıldızı Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı.