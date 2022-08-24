Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında sahasında Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Austria Wien müsabakasında tur atlayarak grup aşamasına kalmak istediklerini söyleyen Jesus, "Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maçtan 2-0 gibi avantajlı bir skorla ayrıldık ama garanti değil. Yarın gruplara kalmayı garantilemek istiyoruz. Fenerbahçe için çok önemli bir maç, sıralamada çok aşağılarda. Gruplara kalırsak 4. torbadan katılacağız. Zamanla 3 ve 2. torbadan katılması gerekiyor. Sıralama için Avrupa maçları çok önemli" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Austria Wien'i deplasmanda Joshua King ve Serdar Dursun'un golleriyle devirdi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play -off turu ilk maçında Austria Wien'i deplasmanda 0-2 mağlup etti. 90 dakika üstün bir futbol sergileyen Jorge Jesus'un takımı "rotasyonlu" kadrosuyla rahat kazanırken ilk Joshua King'den geldi. Norveçli santrfor Süper Lig'de de Kasımpaşa'ya 2 gol atmıştı. Serdar Dursun'un 89'da attığı gol tabelayı belirledi.

ATTİLA SZALAİ'YE TEKLİF VAR MI?

Atilla Szalai ve Bright Osayi-Samuel’e transfer teklifi olmadığını açıklayan Jesus,"2 aydır buradayım. Hiçbir oyuncunun gitmesini istemeyiz. Kim Min-jea’nin gidişi konusunda yapabileceğimiz bir şey yoktu. Kulüp, kontratındaki çıkış maddesini kullandı. Ben isterim ki hiçbir oyuncu ayrılmasın. Her oyuncu bizim için çok değerli. Transfer kapanmadan belli kararlar almamız gerekecek. Benim bildiğim bu oyunculara bir teklif yok" ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZ'DE 11 TÜRK İLE SAHAYA ÇIKABİLİRDİM"

Türkiye ligindeki yabancı sınırı ile ilgili düşüncelerini aktaran Jesus, şu ifadelere yer verdi:

"Bu Türkiye Ligi'nde olan benim alışmam gereken bir problem. Alışık olduğum bir durum değil. Portekiz’de olsam 11 Türk ile sahaya çıkabilirdim. Avrupa’da bu konuda daha rahatız. Bir karar vermemiz gerekecek. Bu süre boyunca elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya devam edeceğiz. Berisha, Lemos ve diğerleri takımına her anlamda katkı sağladı. Oyuncuların toparlanması için elimizde opsiyon olmasını sağladılar."

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Sözleşme karşılıklı olarak feshedildi Fenerbahçe, Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

JOAO PEDRO NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

Joao Pedro ile ilgili yöneltilen soruya ise Jorge Jesus, "Pedro buraya geldikten 2 gün sonra sakatlandı. Kas sakatlığı yaşadı. Ağır denebilecek sakatlıktı. 1 ay oynayamadı. Klinik olarak geçti diyebiliriz ama Adana Demirspor maçında riske etme istemedik. Önümüzdeki maçta tam anlamıyla hazır olmasa da klinik olarak hazır olacak" diye cevap verdi.

"VALENCİA ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU"

Enner Valencia’nın performansına da değinen Jesus, "Çalıştığımız forvetler genellikle en çok gol atan oyuncular oldular. Darwin Nunez, Cardoso Valencia’yı da gelmeden önce tanıyordum. Özel bir oyuncu. Çok hızlı ve modern futbolda forvet hızlı değilse olumsuz anlamda etkiliyor. Ekvador’dan döndüğünde izin hakkı olmasına rağmen erken dönüp çalışmalara katıldı. Formuna katkı sağladı. Bu sebeple performansıyla ön plana çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.

Jorge Jesus, Enner Valencia’nın etkili performansının forvet takviye düşüncesini etkilemeyeceklerini ve forvete takviye yapma düşüncelerinin devam ettiğini ifade etti.

Fenerbahçe liderlik koltuğunda! Adana Demirspor engeli 4 golle geçildi Süper Lig'in 3. haftası Fenerbahçe - Adana Demirspor maçıyla kapandı. Geçen hafta Kasımpaşa'ya 6 atıp, Avrupa'da da Viyana deplasmanından zaferle dönen Fenerbahçe, Süper Lig'e 2 maçta 6 gol ve 6 puanla başlayan Adana Demirspor'u Kadıköy'de 4-2 mağlup etti. Jorge Jesus'un takımı Enner Valencia'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 2. yarıda Zajc ve yeni transferi Alioski'nin şık golleri tabelayı belirledi. Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'u yenilgiyle tanıştı ve Süper Lig'de namağlup takım kalmadı.