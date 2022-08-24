Türkiye Gazetesi

Trabzonspor orta sahaya üst düzey bir isim transfer etmek için harekete geçti. Adayların başında PSG'den Rafinha geliyor. Fransız devinin kadrosunda düşünmediği 29 yaşındaki yıldızla görüşmeler olumlu geçti. Sambacının menajeri yıllık 3. 5 milyon euro istedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'da "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsak yeniden görüşelim" dedi ve ilk görüşme son derece olumlu geçti.

Barcelona altyapısından yetişen Rafinha, geçen sezonu La Liga'da Real Sociedad formasıyla kiralık geçirdi.

Trabzonspor'un Maçı Hangi Kanalda? TS - Kopenhag Exxen'de mi? CSB Sports Nasıl İzlenir? Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag'la kozlarını paylaşıyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Trabzonspor, Danimarka şampiyonunu 2 farklı yenip adını Devler Ligi'ne yazdırmak istiyor. Trabzonspor'un maçının hangi kanaldan yayınlanacağı ve yayın bilgileri merak ediliyor. Trabzonspor - Kopenhag maçı canlı anlatımla turkiyegazetesi.com.tr'da olacak.

JEAN-PHİLİPPE GBAMİN GELİYOR

A Spor'un haberine göre; Bordo-mavili ekip Everton'un 26 yaşındaki Fildişili önliberosu Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna katıyor. Fırtına, Jean-Philippe Gbamin için Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek.

Oyuncu yarın 16.50'de İstanbul'da olacak ve ardından Trabzon'a geçecek.

2019 yılında Mainz'dan Everton'a gelen Gbamin, takımında fazla forma şansı bulamıyordu. Everton ile 6 maça çıkan orta saha oyuncusu, geçen sezon kiralık gitttiği CSKA Moskova'da ise 13 maça çıkmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro civarında...

Galatasaray-Trabzonspor derbisine konuk takım taraftarı alınmayacak Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Trabzonsporlu taraftarlar Kopenhag'ın kaldığı otele akın etti UEFA Şampiyonlar Lig'i play-off turu rövanş maçında bugün FC Kopenhag ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da taraftarlar maç öncesi bordo-konuk ekibin kaldığı otel'in önüne giderek slagonlar attı ve havaifişek gösterisi yaptı.

Trabzonspor Ajax'tan Naci Ünüvar'a talip! Fırtına'dan sürpriz transfer hamlesi... Trabzonspor'a Ajax'tan transfer... Hollanda devinin altyapısından yetişen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Naci Ünüvar için Ajax ile Trabzonspor arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. İki kulüp arasında kesin anlaşma sağlaması haline oyuncunun menajeriyle masaya oturulacak.