Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan veliaht prensi tarafından satın alınınca "dünyanın en zengin kulübü" haline gelen İngiliz ekibi Newcastle United, Real Sociedad'ın İsveçli golcüsü Alexander Isak için İspanyol kulübüne 70 milyon euro teklif etti.

Sky Sports'un haberine göre; görüşmelerde artık sona gelindi. Bu rakam Newcastle United kulüp tarihinin en pahalı transferi anlamına geliyor.

Premier League ekibi bu yaz Hollandalı stoper Sven Botman için Lille'e 37 milyon euro ödemişti.

REAL SOCİEDAD 15 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Isak, Alman devi Borussia Dortmund'dan 15 milyon euroya transfer edildiği 2019 yazından bu yana Real Sociedad'da forma giyiyor. 22 yaşındaki oyuncu takımıyla çıktığı 132 maçta 44 gol kaydetti.

Isak'ın ayrıca İsveç formasıyla 37 maçta 9 golü bulunuyor.

Newcastle United Prens Salman'a satıldı İngiltere Premier Ligi'nde bir takım daha yabancılara satılıyor. Bu sefer kulüp satın alan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman.

West Ham United kulüp transfer rekorunu kırdı! Son hamle Alman stoper Thilo Kehrer Premier League ekiplerinden West Ham United, Paris Saint-Germain'den (PSG) Alman stoper Thilo Kehrer'i transfer etti.