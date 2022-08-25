Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kopenhag'ı geçemeyince 1996-97 sezonunda bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi sona erdi... 2-1'lik yenilginin rövanşında Danimarka şampiyonunu ağırlayan Bordo-Mavililer, 0-0'lık skorun ardından Devler Ligi rüyasından uyandı.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde! Şampiyonlar Ligi biletini Kopenhag aldı Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag'la kozlarını paylaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Trabzonspor, Danimarka şampiyonunu 2 farklı yenip adını Devler Ligi'ne yazdırmak istiyordu ancak 18 şut çektiği maçta tek gol bulamadı ve Şampiyonlar Ligi biletini Kopenhag aldı. Abdullah Avcı'nın takımı yoluna "Kupa 2"den devam edecek.

AVCI, GALATASARAY'I İŞARET ETTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan sonra Exxen'e şunları söyledi:

"Bu seviyeler, kolay seviyeler değil. Nem oranı çok yüksek, iki takım için de zor. Bütün oyuncu grubu plana sadık kaldı. Genel olarak yapacaklarının maksimalini yaptılar. Rakibe hiç pozisyon vermedik. Her şeyi denediler. Zaman geçtikçe fiziksel yorgunluk oldu. Nem yüzde 85'di. Çok istedik. Her şeyi denedik. Yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var."

"Djaniny'nin maçın başındaki net pozisyonu gol olsa bambaşka bir hikaye olacaktı. Buradan Trabzonspor taraftarlarına seslenmek istiyorum. Bu takıma sahip çıkmaya devam etsinler. Dünyanın sonu gelmedi. Hafta sonu burada bir başka güçlü rakiple, Galatasaray'la oynayacağız. Biraz daha hoş görü istiyorum."

TOPARLANMAK KOLAY OLMAYACAK

"Oyundan memnunum. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu seviye kolay değil. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. O seviye de farklı bir seviye. Oyuncularımı tebrik ettim. Çok fiziksel efor sarf ettik. Toparlanmak kolay olmayacak."

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