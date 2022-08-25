Türkiye Gazetesi

Beşiktaş ile görüşmek için Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki Dele Alli, siyah-beyazlı kulübün yetkilileri ve taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar, İngiliz futbolcu lehine tezahüratta bulunurken, Dele Alli de siyah-beyazlılara el salladı.

Taraftarlar pasaport kontrolünün ardından havalimanından ayrılan Dele Alli'ye üçlü çektirdi. Siyah-beyazlılar ayrıca oyuncuya Beşiktaş atkısı hediye etti. Beşiktaş'ın, İstanbul'da yapılacak görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından orta sahada görev yapan futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Kulüp kariyerinde MK Dons, Tottenham ve Everton'da görev yapan Dele Alli, 37 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giydi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Dele Alli ve Isak Hien resmen Beşiktaş'ta! Beşiktaş İngiliz yıldız Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar 26 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Stoper transferinde ise İsveç'in Djurgarden takımından 23 yaşındaki futbolcu Isak Hien, Kartal oldu.

Valerien Ismael'den Dele Alli açıklaması... İngiliz yıldız Beşiktaş'a gelecek mi? son Dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, adı bir süredir Beşiktaş'la anılan İngiliz yıldız Dele Alli'yle ilgili sorulan soruya cevap verdi.