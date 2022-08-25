Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Türk futbolunu Avrupa kupalarında temsil eden takımların son yıllarda başarısız sonuçlar alması sebebiyle geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlamasına rağmen Şampiyonlar Ligi’ne girebilmek için ön eleme oynamak zorunda kalan Trabzonspor, 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag’ı konuk etti. Abdullah Avcı’nın takımı yoğun baskısına rağmen kilidi açacak golü bulamayınca Devler Ligi hayaline veda etti: 0-0.

RYAN ENGEL OLDU

Yeni transferlerden Bartra, Larsen, Eren ve Bardhi’nin 11’de olduğu maçta ilk gol fırsatı altıncı dakikada yakalandı. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Djaniny’nin şutunda kaleci Ryan gole izin vermedi. Kopenhag 40. dakikada oldukça net bir fırsat yakalarken, sağ kanattan gelişen atakta Diks’in pasıyla topla buluşan Lerager bomboş pozisyonda Uğurcan’ı geçemedi ve Trabzonspor’un tur umutları 0-0 biten ilk yarıyla beraber ikinci yarıya taşındı.

HAMLELER YARAMADI

66 ve 78. dakikalar arasında üç oyuncu değişikliği yapan Avcı’nın bu hamlesi takımı az da olsa canlandırdı. 68’de oyuna sonradan giren Trezeguet’nin pasında topla buluşan Cornelius gole yaklaştı ancak Danimarkalı oyuncunun vuruşu vatandaşlarını üzmedi. 75’te bir kez daha gole yaklaşan Trabzonspor’da Denswill’in kafa vuruşu Zeca’ya çarpıp yön değiştirmesine rağmen kaleci Ryan gole izin vermedi. Trabzonspor yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

DÜNYANIN SONU DEĞİL

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından, “Bu seviyeler kolay seviyeler değil” derken, “Avrupa Ligi’nde devam edeceğiz. Toparlamamız zor olacak. Bu takım Trabzon’un takımı. Hoşgörü istiyorum, oyunculara yardımcı olsunlar, dünyanın sonu değil, elendik. Pazar günü G.Saray’la oynayacağız, desteğe ihtiyacımız var. Golü atsak oyun başka bir hikayeye dönecekti. Her şeyi denedik. Sakat Bakasetas’ı oyuna sokmak zorunda kaldım” sözlerini kullandı.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde! Şampiyonlar Ligi biletini Kopenhag aldı Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag'la kozlarını paylaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Trabzonspor, Danimarka şampiyonunu 2 farklı yenip adını Devler Ligi'ne yazdırmak istiyordu ancak 18 şut çektiği maçta tek gol bulamadı ve Şampiyonlar Ligi biletini Kopenhag aldı. Abdullah Avcı'nın takımı yoluna "Kupa 2"den devam edecek.