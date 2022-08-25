Türkiye Gazetesi

Beşiktaş muradına erdi. Dünya futbolunun çok önemli yıldızlarından Dele Alli artık Beşiktaş’ın futbolcusu. Son görüşmelerde Everton’la satın alma opsiyonu konusu problemdi. Fakat İngiliz yıldızın ısrarla Beşiktaş’a gitmek istemesi bütün engelleri kaldırdı. Dün gece geç saatlerde İstanbul’a doğru yola çıkan 26 yaşındaki futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra bir yıllık kiralık sözleşmesine imza atacak.

HIRS BASTI

Beşiktaş, Dele Alli için kiralama bedeli ödemeyecek. Satın alma opsiyonu ocak ayında 6 milyon avro, sezon sonu için de 8 milyon avro olarak belirlendi. Özel yaşamındaki problemler sebebiyle İngiliz kulüplerinin kendisini transfer etmek istememesi Dele Alli’yi çok hırslandırdı. Beşiktaş’ın ilgisinden sonra takımdaki Premier Lig tecrübesi yaşamış oyuncuları öğrenen İngiliz yıldız koşa koşa İstanbul’un yolunu tuttu.

Dele Alli Beşiktaş için İstanbul'da Beşiktaş'ın Everton'dan transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi.