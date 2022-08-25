Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Austria Wien maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye’deki yabancı kısıtlamasından şikâyet etti. UEFA kadrosuna bildirilmeyen oyuncuların bugüne kadar takıma iyi katkı sağladığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, yabancı kısıtlaması için, “Bu Türkiye’de olan bir kural ve alışmam gereken bir problem. Eğer Portekiz’de olsaydım lig maçlarında takıma rahatlıkla 11 yabancı oyuncu koyabilirdim. Avrupa maçlarında kurallar daha farklı olduğu için ideal takım oluşturmakta daha rahatız” serzenişinde bulundu.

OSAYI-SZALAI KALMALI

Osayi ve Szalai’ye gelen tekliflerden haberi olmadığını söyleyen Jesus, “Sadece Kim konusunda yapacak bir şeyimiz yoktu” derken, “Elimdeki oyuncuların hepsinden memnunum. Hiçbirisinin gitmesini istemem. Her oyuncu bizim için önemli. Ama transfer sezonu kapanmadan önce belli kararlar almamız gerekecek” açıklaması yaptı ve, “30 yıldır antrenörüm hâlen daha gelişmeye çalışıyorum. Futbol bilim değil, bir şeyler üretebilmek çok önemli. Oyuncular yetenekle doğar, çalışarak gelişir aynı antrenörler gibi. Ben de bunu yapmak için mesai harcıyorum” sözlerini kullandı.

JESUS TEMKİNLİ

A. Wien’le rövanş maçına değinen Jesus, “İlk maçı iki farklı kazansak da tur garanti değil. Fenerbahçe sıralamada şu an çok aşağıda. Gruplara 4. torbadan katılacağız. Fenerbahçe’nin zamanla üçüncü, ikinci ve birinci torbada olması gerekiyor. Sıralamamızın yükselmesi için bu maçlar önemli” dedi.

VALENCIA PATLADI AMA YİNE DE GOLCÜ LAZIM

Ligin 3 haftasına 6 gol sığdıran Valencia’nın performansından keyif aldığını söyleyen Jesus, “Onun performansı forvet transferimizi etkilemeyecek çünkü biz genellikle kadro planlamamızda 5 forvet oyuncusu istiyoruz. Şu an bizim elimizde 4 oyuncu var” diyerek golcü istediğinin altını çizdi.

Avusturya Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid: Fenerbahçe ile çok kalite farkı yok Avusturya Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, yarın oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, iki takım arasında çok kalite farkı olmadığını söyledi. Schmid, yarın kendilerini bekleyen atmosfer için de “Oyuncularımız böyle atmosferleri ve böyle taraftarları sadece televizyondan biliyor” ifadelerini kullandı.