Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Defans ve forvet bölgelerini güçlendirmek isteyen Galatasaray’da Hanche Olsen ve Shamar Nicholson ön plana çıkan isimler. Sarı kırmızılılar, Gent ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Olsen için Belçika kulübüyle büyük oranda anlaşmaya vardı. Forvet Nicholson için de Moskova ekibiyle bonservisi pazarlığında sona gelindi.

GÖZLER ADA'DA

Fakat Cimbom bu transferleri bitirme noktasına gelmesine rağmen işi ağırdan alıyor. Sebebi ise İngiltere’de bu hafta kapanacak olan transfer dönemi. Aslan 8 Eylül’de ülkemizde bitecek olan yaz transfer dönemine kadar olan bir haftalık sürede Ada’dan daha iyi bir seçeneğin çıkmasını hesaba katıyor. Daha iyi bir fırsat çıkmazsa Olsen ve Nicholson parçalıyı giyecek.

Galatasaray-Trabzonspor derbisine konuk takım taraftarı alınmayacak Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

Galatasaray'dan Nwakaeme'ye tok alıcı taktiği Bonservisi elinde olan ve oradan oraya savrulan ama anlaşma sağlayamayan Trabzon’un eski kanadına 1,1 milyon avrodan 1+1 yıllık anlaşma önerildi.