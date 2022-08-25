Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın sezon başı kampında kadro dışı kalan Serdar Saatçı'da beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda kadrodan çıkarılan genç oyuncuyla ezeli rakip Fenerbahçe'nin ilgilendiği ortaya çıktı. Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sonlanacak olan Serdar'a Fenerbahçe'nin yakından ilgisi olduğu iddia edildi.



Serdar Saatçı, Beşiktaş'ın altyaopı kadrosundan yükselenen ve parlayan isimlerden biri olmuştu.

İTALYAN BASINI YAZDI:SAMPDORIA VE FENERBAHÇE...

İtalyan basınında yer alan habere göre; Sampdoria'nın Serdar ile ilgilendiği ve henüz net bir girişimin yapılmadığı ifade edildi. Bunun yanında Fenerbahçe'nin de Serdar ile temas kurmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynadığı Plzen maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra hata yaptığı gerekçesiyle Valerien Ismael tarafından oyundan alınarak kadro dışı bırakılan Serdar, sonrasında yaptığı açıklamada herkesten özür dilemişti. Henüz Beşiktaş'ın önerdiği yeni sözleşmeyi kabul etmeyen genç oyuncunun geleceği hakkında net bir karara varılmadığı öğrenildi.

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