Türkiye Gazetesi

Beşiktaş dün gece İstanbul'a getirdiği Dele Alli'yi KAP'a bildirdi.

Dele Alli, Beşiktaş'tan yıllık 2.3 milyon Euro net para alacak. Bu rakama sözleşmedeki bonuslar dahil değil. Geçikmeye neden olan vergi ve futbolcunun İngiltere'de pound cinsinden kazandığı haftalık gelirle ilgili sorunlar çözülünce transfer resmiyet kazanmıştı.

Dele Alli Beşiktaş için İstanbul'da Beşiktaş'ın Everton'dan transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Dele Alli ve Isak Hien resmen Beşiktaş'ta! Beşiktaş İngiliz yıldız Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar 26 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Stoper transferinde ise İsveç'in Djurgarden takımından 23 yaşındaki futbolcu Isak Hien, Kartal oldu.

KARTAL KAYRA YILMAZ YİNE ÜMRANİYE'YE KİRALANDI

Beşiktaş, sözleşme yenilediği 21 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiraladı.

Siyah-beyazlı takımın sözleşme yenilediği Kartal Kayra Yılmaz, 2022-23 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

Geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 1. Lig'de 30 maça çıkan Kartal, 7 asist, 1 gollük skor katkısının yanı sıra başarılı performansıyla da İstanbul ekibinin Süper Lig bileti almasında önemli rol oynamıştı.