Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Gustavo Henrique, Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Alioski, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun

Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic

Avusturya Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid: Fenerbahçe ile çok kalite farkı yok Avusturya Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, yarın oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, iki takım arasında çok kalite farkı olmadığını söyledi. Schmid, yarın kendilerini bekleyen atmosfer için de “Oyuncularımız böyle atmosferleri ve böyle taraftarları sadece televizyondan biliyor” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇI NASIL UZAR?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetiyor. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlendi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez.

Eşleşmenin ilk müsabakasını deplasmanda 2-0 kazanan sarı-lacivertli ekibe gruplara kalmak için her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette yetecek.

Konuk ekibin 2 farklı kazanması durumunda uzatmalara gidecek müsabakada, Austria Wien'e 3 ve daha farklı galibiyetler turu getirecek.

Attila Szalai'ye teklif yok! Jorge Jesus bizzat açıkladı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien’i eleyerek, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, Macar stoper Szalai hakkında çıkan transfer haberlerine de açıklık getirdi.

ARDA GÜLER YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Austria Wien karşısında görev yapabilecek.

Ligde oynana Adana Demirspor müsabakasında ailevi sebeplerle kadroda yer alamayan Arda, Austria Wien maçında yeniden formasına kavuşacak.

Teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 23 kişilik UEFA kadrosunda, şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Enner Valencia ve Serdar Dursun.