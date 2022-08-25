Türkiye Gazetesi

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, Leke James

Malmö: Diawara, Beijmo, Lasse Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Erdal Rakip, Christiansen, Birmancevic, Kiese Thelin

Sivasspor 7 yeni transferi için toplu imza töreni düzenledi! Malmö sınavı öncesi motivasyon... Sivasspor bu yaz kadrosuna kattığı Murat Paluli, Robin Yalçın, Karol Angielski, Clinton N’Jie, Kader Keita, Charilaos Charisis ve Dia Saba için toplu imza töreni düzenledi. Sivasspor yarın Malmö ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1'in rövanşına çıkacak.

SİVASSPOR'UN 22. AVRUPA SINAVI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsveç temsilcisi Malmö ile evinde karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 22. mücadelesinde

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Sivasspor, ilk maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilmişti.

Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 21 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, ikisinde berabere kaldı, 12 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gole engel olamadı.

Sivasspor Malmö deplasmanında 3-1 mağlup oldu! Yiğido sezona kötü başladı... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç'in köklü kulübü Malmö ile eşleşen Sivasspor, ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybetti. Üst üste 3 sezondur Avrupa kupalarında yer alan Sivasspor, ilk maçta istediği skoru elde edemedi.