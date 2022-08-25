Türkiye Gazetesi

Wimbledon'ı kazanarak büyük turnuvalardaki şampiyonluk sayısını 21'e yükselten Novak Djokovic'e, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) kötü haber geldi. CDC, ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişiler için aşılı olma şartının devam ettiğini duyurdu.

AŞI OLMAYI REDDEDİYOR

Kovid-19 aşısı olmayı reddeden Sırp raket, bunun üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki ABD Açık için New York'a seyahat edemeyeceğim. Sevgi ve destek mesajlarınız için teşekkürler. Oyuncu arkadaşlarıma iyi şanslar. Formumu ve pozitif ruhumu koruyup yeniden mücadele etme fırsatını bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Erkekler dünya sıralamasının 6. basamağında yer alan Djokovic, geçen yıl ABD Açık'ın finalinde Daniil Medvedev'e 3-0 yenilmişti.

2022 ABD Açık, 29 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Djokovic, daha önce de aşı kısıtlaması nedeniyle bazı turnuvalarda yer alamamıştı.

Djokovic'ten aşı resti: Bu bedeli ödemeye hazırım Avustralya Açık öncesi koronavirüs aşısı yaptırmadığı için yaşadığı vize sorunlarıyla spor kamuoyunun gündeminden düşmeyen Djokovic, "Aşı olmadığım için Wimbledon’a ya da Fransa Açık’a katılamayacaksam problem yok. Bu bedeli ödemeye hazırım” dedi.