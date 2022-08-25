Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında deplasman takımı seyircilerinin tribüne alınmayacağını açıklamıştı.
Trabzonspor'un talebi üzerine acil toplanan Spor İl Güvenlik Kurulu, bordo-mavili takımla sarı-kırmızılı takım arasında 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan müsabakaya Galatasaray taraftarlarının alınmasına karar verdi. Bordo-mavili kulüp stadyumun yüzde 5'lik kısmını sarı-kırmızılı taraftarlara ayıracak.
Galatasaray-Trabzonspor derbisine konuk takım taraftarı alınmayacak Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
Galatasaray'da iki transfer cepte Gent'in savunmacısı ile Moskova'nın golcüsü beklemede. İngiltere'den daha iyi alternatifler çıkmazsa iki isim Aslan olacak.