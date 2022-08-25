Türkiye Gazetesi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sponsorluğun bu sezondan itibaren başladığına işaret edilerek, "Yapılan anlaşmaya göre, WhiteBIT; şirketimize, forma sırt sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında, sezonluk 1 milyon 500 bin Avro olmak üzere, üç futbol sezonu için toplamda 4 milyon 500 bin Avro ödeme yapacaktır." denildi.

Trabzonspor - Galatasaray maçına deplasman seyircisi alınacak mı? Karar değişti... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak olan müsabakaya bordo-mavili kulübün talebi üzerine sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.