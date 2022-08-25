Türkiye Gazetesi

Ergin Ataman yönetimindeki A Milliler yine mağlup... Arena Riga’da oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar, Shane Larkin, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı.

İlk periyodu 31-20 yenik kapatan milliler, devreye de 56-57 geride girdi. Rakibi karşısında üçüncü periyotta da etkili olamayan ay-yıldızlı ekip, final bölümüne 87-63 yenik başladı. 4. periyotta da üstünlüğü Letonya devam ettirince A Milli Erkek Basketbol Takımı, salondan 111-85 mağlup ayrıldı.

PORZİNGİS'İ DURDURAMADIK

A Erkek Milli Takımı'nda Shane Larkin ile Cedi Osman 15'er, Ercan Osmani ve Şehmus Hazer 12’şer sayı kaydederken Furkan Korkmaz ise 10 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

Letonya'da ise Kristaps Porzingis 22 sayıyla oynadı.

Milliler I Grubu’ndaki ikinci maçında 28 Ağustos Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00’de Sırbistan ile karşılaşacak.

Salon: Riga

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Marius Ciulin (Romanya)

Letonya: Strelnieks 8, Dairis Bertans 6, Davis Bertans 17, Smits 11, Porzingis 22, Mejeris 2, Cavars 7, Lomasz 15, Zoriks 7, Rodions Kurucs 8, Grazulis 8

Türkiye: Larkin 15, Ercan Osmani 12, Furkan Korkmaz 10, Cedi Osman 15, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 5, Alperen Şengün 8, Onuralp Bitim, Şehmus Hazer 12, Sadık Emir Kabaca 4, Metecan Birsen 4

1. Periyot: 31-20

Devre: 56-47

3. Periyot: 87-63