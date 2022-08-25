Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Everton'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, "Taraftarların ben gelir gelmez gösterdikleri enerji oldukça etkileyiciydi. Onlara bu desteğin karşılığını antrenmanlarda çok çalışıp sahada her dakika savaşarak vereceğim. Kimse merak etmesin" dedi.

Beşiktaş Dele Alli'yi KAP'a bildirdi! İngiliz yıldız kaç para kazanacak? Beşiktaş, "Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır."

İLK KEZ İNGİLTERE DIŞINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın YouTube kanalına kısa bir röportaj veren Dele Alli şunları söyledi:

"İlk kez yurtdışında oynamayı tecrübe edeceğim. Dürüst olmak gerekirse geldiğim andan beri harika duygular hissediyorum. Buradaki tutkuyu gezip gördüğüm her yerde hissedebiliyorum. Muhteşem bir şey bu... Bir an önce çalışmalara başlayacağım için çok heyecanlıyım."

"Benim için yeni bir meydan okuma olacak bunun için sabırsızlanıyorum. Buraya gelmeden önce Beşiktaş'ı tanıyan bir kaç arkadaşımla konuştum. Teknik direktörümüzle de konuştum. Bu zamana kadar hep olumlu izlenimler aldım."

11 NUMARAYI GİYECEK

Bugüne kadar 5 farklı numarayla oynayan Dele Alli, Beşiktaş'ta 11 giyecek. Neden 11'i seçtiği sorulan yıldız isim "Bir anlamı yok. İlk tercihim 10'du, 2. tercihim 20'ydi. Seçenekler arasından 11'i seçtim" dedi.

Dele Alli Beşiktaş için İstanbul'da Beşiktaş'ın Everton'dan transfer etmek için görüşmelerde bulunduğu İngiliz futbolcu Dele Alli, İstanbul'a geldi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Dele Alli ve Isak Hien resmen Beşiktaş'ta! Beşiktaş İngiliz yıldız Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar 26 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Stoper transferinde ise İsveç'in Djurgarden takımından 23 yaşındaki futbolcu Isak Hien, Kartal oldu.