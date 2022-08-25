Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da kuraların ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi’nde en iyi takımların yer aldığını belirterek sözlerine başlayan Alman teknik adam, “Dün akşam Trabzonspor maçındaydım. Tabii ki durum çok iyi olmadı. Ancak Avrupa Ligi’nde şansları devam edecek. Bunun yanında Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor’un da karşılaşmaları var. Bugün yapılan kura çekiminde birçok Türk futbolcunun da forma giydiği takımlar var. Yanlış hatırlamıyorsam, Şampiyonlar Ligi’nde forma giyecek 5 oyuncumuz var. Ahmetcan Kaplan Ajax’ta, Rıdvan Glasgow Rangers’ta, Hakan Çalhanoğlu Inter’de, Salih Dortmund’da ve Cengiz Ünder Marsilya’da form giyiyor. Kendi futbolcularımızı Şampiyonlar Ligi’nde izlemek ilginç olacak. Bir gözüm yaşlı, diğer gözüm ise gülüyor” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu grup kuraları çekildi! Real Madrid için şeker gibi kura UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. 4'er takımın yer aldığı 8 grup belli oldu. Son şampiyon Real Madrid F Grubu'nda şeker gibi bir kura çekti.

"FİNALİ BİR ALMAN TAKIMI OYNAR"

İstanbul’da oynanacak olan finalde hangi takımı görmek istediği sorusunu yanıtlayan Kuntz, “Bunu söylemek zor ama ben Almanya’ya daha yakınım. Belki Şampiyonlar Ligi Finali’nde bir Alman takımı olabilir. Bugüne kadar bütün finaller futbol için büyük bir parti havasında gerçekleşmişti. Şimdi sıra İstanbul’da ve İstanbul final için mükemmel” diyerek sözlerini tamamladı.