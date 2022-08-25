Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsveç temsilcisi Malmö’ye 3-1'in rövanşında da 2-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Çalımbay, şunları söyledi:

"BANA GÖRE ÇOK İYİ OYNADIK"

“Malmö’de oynadığımız ilk maçın 3-1 bitmesi Malmö için avantaj oldu. Biz de tabii ki maçın başında risk ederek başladık. Ama dengeli bir şekilde başladık. Bana göre çok iyi futbol oynadık, gol yiyene kadar. Ondan önce bütün pozisyonları kovalayamaya çalıştık. İyi de pozisyonlar yakaladık. Erkenden bir gol atabilseydik. O girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik olay daha farklı olacaktı. Ben takımımdan memnunum, mükemmel bir mücadele yaptılar. İyi de pozisyonlara girdiler. Maalesef son paslarımıza dikkat edemedik ve bir sürü goller kaçırdık."

Sivasspor evinde Malmö'ye mağlup! Yiğido yoluna "Kupa 3"te devam edecek UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Malmö'yü ağırlayan Sivasspor, 3-1'in rövanşında İsveç ekibini eleyip adını gruplara yazdırmak istiyordu ancak evinde de 0-2 mağlup oldu. Kırmızı-Beyazlılar Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki maçı tüm biletleri Sivas Belediyesi tarafından satın alınıp futbolseverlere bedava dağıtıldı.

"BOŞ KALEYE ATAMADIK"

"Bir sıkıntı oluyor bizde, hiçbir şey yokken bir anda gol yiyorsun. Onun dışında bir şey yok. Ben takımımdan memnunum, özellikle golü yiyene kadar. Tabii ki gol yedikten sonra da pozisyonlara girdik. Karşı karşıya kaldık, bomboş kaleye atamadık. Tek sıkıntımız bu maçta çok iyiydik, sadece gol yoktu. Gol atabilseydik bu maç daha da farklı olabilirdi. Karşımızdaki takım çok iyi bir takım. Çok disiplinli bir takım. Onun için hata yaptığın zaman bu tür maçlarda kesinlikle affetmezler."

Sivasspor Malmö deplasmanında 3-1 mağlup oldu! Yiğido sezona kötü başladı... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç'in köklü kulübü Malmö ile eşleşen Sivasspor, ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybetti. Üst üste 3 sezondur Avrupa kupalarında yer alan Sivasspor, ilk maçta istediği skoru elde edemedi.