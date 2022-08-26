Türkiye Gazetesi

İstanbul’da gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Ajax’ı temsilen hazır bulunan kulüp CEO’su Edwin van der Sar, kuranın ardından İHA'ya konuştu.

A Grubu’nda Liverpool, Napoli ve Glasgow Rangers ile mücadele edecek olan Ajax’ın grubunu değerlendirerek sözlerine başlayan Edwin van der Sar, “Önemli bir grup ve önemli bir gruptaki takımların önemli fantastik taraftarları var. Tıpkı Türkiye’deki gibi taraftarları var. Livepool, Napoli ve Rangers’la karşılaşacağız. Her zaman çok iyi atmosferleri olmuştur. Uzun bir yol olacak. İstanbul çok fantastik bir şehir. Buraya mayıs ayında tekrar gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu grup kuraları çekildi! Real Madrid için şeker gibi kura UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. 4'er takımın yer aldığı 8 grup belli oldu. Son şampiyon Real Madrid F Grubu'nda şeker gibi bir kura çekti.

AHMETCAN KAPLAN TRANSFERİ

Ajax’ın Trabzonspor’dan transfer ettiği Ahmetcan Kaplan hakkında da konuşan Edwin van der Sar, “Ahmetcan Kaplan takibimizde olan bir oyuncuydu. Genç ve hızlı bir futbolcu. Savunmanın sağında ve solunda oynayabiliyor. Onun için en iyisinin olmasını diliyorum. Kendisine en iyi dileklerimi sunuyorum, Ajax’ın ilk Türk futbolcusu olmanın da gururunu yaşıyor” dedi.

Trabzonspor futbolcu fabrikası Ajax'a 9.5 milyon euroya stoper sattı! Ahmetcan Kaplan resmen Hollanda devinde... Futbolcu fabrikası Ajax, Trabzonspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan için 9.5 milyon euro bonservis ödedi. Hollanda devine bugün 5 yıllık imza atan Ahmetcan, Şota'dan sonra Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan 2. futbolcu oldu.

Türk takımları ve Türkiye’deki genç oyuncular hakkında da konuşan Ajax CEO’su, “Türkiye her zaman bir futbol ulusu olmuştur. Burada Şampiyonlar Ligi’nde oynamak her zaman zor olmuştur. Genç oyunculara daha çok şans bulmaya başladı ve Türk takımlarında ve takımlar daha güçlü şekilde dönecektir diye düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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