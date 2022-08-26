Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Süper Lig'deki son yılların en sansasyonel transferiyle Beşiktaş'a gelen Dele Alli'nin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Alex Ferguson'un, "İngiltere Milli Takımı'nın demirbaşı olur" dediği yıldız oyuncu, kariyerinde sert bir düşüş yaşamıştı. Piyasa değeri 100 milyon avroyu bulduktan sonra adeta furbola küsen 26 yaşındaki oyuncu, son olarak Everton'da da yedek klübesine mahkûm olmuştu. Siyah beyazlı yönetim hayal kırıklığı yaşamamak adına Dele Alli'den güvence aldı.

SAHADA SAVAŞACAĞIM

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi transferi öncesi oyuncuyla görüştü. Alli, "Ülkemde bana inanmadılar. Kendimi Beşiktaş'ta ispatlamak istiyorum. Sadece futbola odaklandım" deyince başkan ikna oldu ve transfer resmileşti. Futbolcu imzası sonrası taraftara seslenirken, "Muhteşem bir kulübe geldim. Karşılamada taraftarın ilgisi inanılmazdı. Çok etkilendim. Onlara bu desteğin karşılığını antrenmanlarda çok çalışıp, sahada her dakika savaşarak vereceğim" dedi.

İNGİLİZ BASINI: İSTANBUL RÜYASI

Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi İngiliz basınında da geniş yer buldu. The Sun gazetesinde yapılan yorumlarda "Dele Alli, Türkiye'de bir kahraman gibi karşılandı. İstanbul'a iner inmez, yeni oyuncularını görmek için havalimanına toplanan büyük kalabalıkla rüya gibi bir başlangıç yaptı" ifadeleri yer aldı.

Dele Alli neden Beşiktaş'a geldiğini açıkladı! Herkesin merak ettiği o soruya cevap Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, ilk röportajında Beşiktaş tercihinin nedenlerini açıkladı. Piyasa değeri bir ara 100 milyon euroyu bulan 26 yaşındaki İngiliz orta sahanın kariyerindeki büyük düşüş sonrası Beşiktaş'a imza atması Siyah-Beyazlılar açısından "ya tutarsa transferi" yorumlarını beraberinde getirmişti.