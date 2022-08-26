Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Petrol Ofisi ile yapılan sponsorluk anlaşması imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarında hız kesmediklerini belirten Özbek “Önümüzde 10 günden fazla bir süre var. Transfer detaylarının çok açıkça basında yer alması aleyhimize durum oluşturuyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Basına bilgi akışı biraz yavaş ama bunu kabullenmek lazım. Çalışmalarımızı daha gizli yürütüyoruz, durgunlaştığını söylemek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMADAN ÇIKACAĞIZ

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmakta kararlı olduklarının altını çizen sarı kırmızılıların bir numarası, Florya’dan taşınacaklarını da belirtip, sözlerine şöyle devam etti; “Kemerburgaz’da proje çalışmalarımız bitti. Saha çalışmalarına başladık. Metin Oktay Tesislerini Florya’dan oraya taşıyacağız. Bu projelerdeki birinci amacımız Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmak. Biz elimizdeki gayrimenkulleri geliştirmek suretiyle ortaya çıkacak fon büyük bir fon. İki yıl içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız…”

ICARDI İKNA OLMUŞ

G.Saray ile uzun süredir ismi bir arada anılan Mauro İcardi için Fransız basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. L’Equipe ve RMC Sport yaptığı haberlerde yıldız oyuncunun sonunda parçalı formayı giymeye ikna olduğunu yazdı. Ancak yönetim cephesi, oyuncunun 8 milyon avroyu geçen maliyeti sebebiyle bu transferin şu an gündemde olmadığını belirtti.

Trabzonspor - Galatasaray maçına deplasman seyircisi alınacak mı? Karar değişti... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak olan müsabakaya bordo-mavili kulübün talebi üzerine sarı-kırmızılı taraftarların alınmasına karar verildi.

Galatasaray'da iki transfer cepte Gent'in savunmacısı ile Moskova'nın golcüsü beklemede. İngiltere'den daha iyi alternatifler çıkmazsa iki isim Aslan olacak.