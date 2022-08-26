Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Avrupa Ligi’nde adını gruplara yazdırabilmek için 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Austria Wien’i konuk eden Fenerbahçe, sakatlıktan dönen İrfan Can Kahveci’nin resital sunduğu karşılaşmada sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Adı transfer söylentileriyle anılan Szalai’nin yedek soyunduğu karşılaşmada üçlü savunmayla sahaya çıkan sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren gollerin yerli futbolculardan gelmesi de dikkat çekti.

İLGİNÇ BİR GOL

Maçta gol perdesi karşılaşmanın 12. dakikasında açıldı. Ceza sahası dışından kaleyi yoklayan İsmail’in şutu Austria Wien savunmasından sekerken, Alman kaleci Christian Früchtl kendisini şaşırtan bu pozisyonda golü önleyemedi: 1-0. Maçın 44. dakikasında Rossi’nin arka direğe doğru yaptığı ortayı iyi değerlendiren İrfan farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarının skorunu belirleyen isim ise 45+1’deki taç sonrası kafa golüyle Martins oldu: 2-1.

JENERİKLİK VURUŞLAR

İkinci yarıda rölantide giden oyunda hem maçı hem de tribünleri hareketlendiren isim yine İrfan Can oldu. Rossi’den aldığı pas sonrasında kaleciyi önde gören millî futbolcu harika bir aşırtma vuruşla kalitesini ortaya koydu: 3-1. Karşılaşmada skoru belirleyen isim ise tıpkı İrfan Can gibi sakatlıktan kısa bir süre önce dönen Mert Hakan oldu ve sol çaprazdan çıkardığı harika şutla galibiyeti perçinledi: 4-1.

Kadıköy'de İrfan Can Kahveci'nin gecesi... Fenerbahçe Austria Wien'e rövanşta da 4 çekti! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya'nın Austria Wien takımını 4-1 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 0-2 kazanan ve büyük avantaj elde eden Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de seyircisine bir Avrupa galibiyeti daha izleterek gruplara merhaba dedi. Formasına kavuşan İrfan Can Kahveci 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Fenerbahçe'in ilk golü İsmail Yüksek'ten geldi. Mert Hakan Yandaş da golle dönen bir diğer isim oldu. Rakipler yarın belli olacak.

Avusturya Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid: Fenerbahçe ile çok kalite farkı yok Avusturya Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid, yarın oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, iki takım arasında çok kalite farkı olmadığını söyledi. Schmid, yarın kendilerini bekleyen atmosfer için de “Oyuncularımız böyle atmosferleri ve böyle taraftarları sadece televizyondan biliyor” ifadelerini kullandı.