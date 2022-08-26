Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de zirveye oturan ve yerini sağlamlaştırmak isteyen Fenerbahçe, doğru transfer ataklarıyla başarısını perçinlemek istiyor. Bu kapsamda oyuncu alımı kadar kadrodan gönderilen isimler için başlatılan operasyona da hız verildi. Öyle ki; Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı açıklandı.

FENERBAHÇE'DEN CAULKER AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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