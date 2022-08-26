Son dakika haberinin ayrıntılar hazırlanıyor...
Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu
26.08.2022 - 14:29 | Son Güncelleme: 26.08.2022 - 14:47
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe için rövanş vakti... Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde elendiği Dinamo Kiev'le aynı grupta! Jorge Jesus dün akşam "O maç boğazımda düğüm" demişti. Trabzonspor ise şu şu şunla aynı grupta...
Etiketler : Son dakika,
901149 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/901149.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
Süper Lig Fikstür
Maçları
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1. Lig Fikstür
Maçları