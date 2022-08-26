Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Avrupa Ligi’nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde çekilen kuralarla belli oldu. Kura çekiminde Türkiye’den Medipol Başakşehir ve Sivasspor yer aldı.

Başakşehir A Grubu'nda Fiorentina, Hearts ve Riga ile eşleşirken, Sivasspor da G Grubu'nda Slavia Prag, CFR Cluj ve Balkani ile eşleşti.

Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu Fenerbahçe için rövanş vakti... Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde elendiği Dinamo Kiev'le aynı grupta! Jorge Jesus dün akşam "O maç boğazımda düğüm" demişti. Trabzonspor ise şu şu şunla aynı grupta...

KONFERANS LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Grup maçları, 8 Eylül'de başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek. Final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer aldı. Grup birincileri, doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Medipol Başakşehir, Fiorentina, Hearts, Rigas Skola

B Grubu: West Ham United, FC Steaua, Anderlecht, Silkeborg

C Grubu: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva, Austria Wien, Lech Poznan

D Grubu: Partizan, Köln, Nice, Slovacko

E Grubu: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, Dnipro

F Grubu: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgarden

G Grubu: Slavia Prag, CFR Cluj, Sivasspor, Ballkani

H Grubu: Basel, Slovan Bratislava, Zalgiris Vilnius, Pyunik

Medipol Başakşehir'in Avrupa kültürü! Royal Antwerp'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atladılar Medipol Başakşehir play-off turunda Belçika'nın Royal Antwerp takımını eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Evindeki ilk maçta Antwerp'le 1-1 berabere kalan Başakşehir, deplasmanda 1-3 kazanarak Türk futbolu adına kritik bir galibiyete imza attı.

Sivasspor evinde Malmö'ye mağlup! Yiğido yoluna "Kupa 3"te devam edecek UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Malmö'yü ağırlayan Sivasspor, 3-1'in rövanşında İsveç ekibini eleyip adını gruplara yazdırmak istiyordu ancak evinde de 0-2 mağlup oldu. Kırmızı-Beyazlılar Avrupa macerasına UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki maçı tüm biletleri Sivas Belediyesi tarafından satın alınıp futbolseverlere bedava dağıtıldı.