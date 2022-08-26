Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, Arnavut futbolcu Sidrit Guri'yi kadrosuna dahil etti.

Sarı-Siyahlılar'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Sidrit Guri, kulüp kariyerinde Vllaznia, Besa, Kastrioti, Korabi, Kukesi, Oostende ve Shkendija'da forma giydi.

SAVUNMAYA TECRÜBE TAKVİYESİ

İstanbulspor, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Adi Mehremic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Polonya ekibi Wisla Krakow'da oynayan Mehremic için sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbulspor'a hoş geldin Adi Mehremic" ifadesi kullanıldı.

İstanbulspor neden fazla transfer yapmadı? Osman Zeki Korkmaz'dan Konyaspor maçı sonrası açıklamalar Süper Lig'in 3. haftasında evinde Konyaspor'a 0-4 mağlup olan İstanbulspor sezona 3'te 0'la başladı. Sadece 3 transfer yapabilen ve "Süper Lig kadrosu" kuramamakla eleştirilen Sarı-Siyahlılar'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz bu durumu için "Yapmak istemediğim en büyük şey şikayet etmek" dedi.

SEZONA 3'TE 0'LA BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Konyaspor’u konuk eden İstanbulspor, 4-0’lık sonuçla farklı bir yenilgi aldı. İstanbul ekibi böylelikle 3. maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sezonun açılış maçında Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynadığı maçı 2-0 kaybeden sarı-siyahlılar, bir sonraki hafta Kayserispor deplasmanında da 1-0’lık sonuçla rakibine boyun eğdi.

3. hafta itibarıyla sahasında Süper Lig karşılaşmasına çıkan İstanbulspor, rakibinin üstün oyununa engel olamazken kalesinde 4 gol gördü. Geride kalan haftalarda golle tanışamayan Osman Zeki Korkmaz’ın öğrencileri yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı. İstanbul ekibi, 3 haftada kaleci David Jensen dışında geçtiğimiz sezonki oyuncularla mücadele etti.

İstanbulspor, ligin 4. haftasında 27 Ağustos Cumartesi günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Konyaspor İstanbulspor deplasmanında 0-4 kazanarak galibiyet siftahı yaptı Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Konyaspor, deplasmanda 3 puanı 0-4'lük skorla aldı. İlk 2 maçında beraberlikle ayrılan, Avrupa'dan da erken elenen Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Endri Çekici, Muhammet Demir (p.), Mehmet Yeşil (k.k.) ve Guilherme attı. Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor 3'te 0 yaptı.

İstanbulspor genç golcü Raymond Owusu'yu renklerine bağladı Sezona 2'de 0'l başlayan Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor, 20 yaşındaki Ganalı forvet Raymond Owusu'yu kadrosuna kattı.