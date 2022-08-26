Türkiye Gazetesi

Federasyon, sosyal medyadaki tepkiler üzerine, paylaşım sitesi Weibo'da yayımladığı açıklamada, karşı takımdaki bazı oyuncuların virüsten etkilendiğinin öğrenilmesi ve Çin takımındaki bazı oyuncularda semptomlar görülmesi üzerine oyunculardan salona girerken maske takmalarının istendiği belirtildi.

Turnuvada maske kullanımına ilişkin açık kurallar olmadığından oyuncuların maç başladığında maskelerini çıkarmadıkları aktarılan açıklamada,"İlk setin ikinci yarısında maske ile oynamanın oyuncuların sağlığı açısından kötü olacağını anlayarak oyunculardan maskelerini çıkarmasını ve maçın kalanını maskesiz oynamalarını söyledik." ifadelerine yer verildi.

OKSİJENSİZ KALIP ÖLEBİLİRLERDİ

Açıklamada, "deneyim eksikliğinden" kaynaklanan problem için özür dilendi.

Açıklama, Çinli sosyal medya kullanıcılarının maç sırasında ve maçın ardından verdiği geniş çaplı tepkilerin ardından geldi.

Federasyonu "sorumsuz davranmakla" suçlayan çok sayıda kullanıcı, yoğun fiziksel eforun sarf edildiği müsabaka esansında maske takmanın oyuncuların oksijensiz kalmasına yol açarak sağlığını tehlikeye atacağını savundu.

Federasyonun özür açıklaması, Weibo'da 120 milyon kişi tarafından görüldü.

Çin Kadın Milli Voleybol Takımı, dün turnuvanın çeyrek finalinde İran'a karşı oynadığı maçta, oyuncuların büyük bölümünü maskeyle oynadığı ilk seti kaybettikten sonra, maskesiz oynadıkları sonraki 3 seti alarak maçı 3-1 kazanmıştı.

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