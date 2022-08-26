Türkiye Gazetesi

Sevilla'nın yeni transfer Marcao'nun (Marcos do Nascimento Teixeira) sakatlağı beklenenden ciddi çıktı.

La Liga ekibinden yapılan açıklamada, sol bacak arka adalesinde mikro yırtık tespit edilen Brezilyalı stoperin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

ANTRENMANDA SAKATLIĞI NÜKSETTİ

Sevilla'ya geldiğinden bu yana sakatlık problemleri yaşayan henüz lig maçına çıkmayan Marcao, geçtiğimiz hafta takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı.

Brezilyalı stoper 24 Ağustos Çarşamba günü geçirdiği bir sakatlıktan dolayı antrenmanı terk etmişti.

Marcao, sosyal medya hesabından "Buradaki başlangıç ​​planlandığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için gösterilen özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!" yazılı bir mesaj paylaştı.

Teknik direktör Julien Lopetegui yönetimindeki Endülüs ekibi La Liga'nın ilk 2 haftasında 1 puan toplayabildi.

Son dakika! Marcao Sevilla'da: 5 yıllık imza... Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, Sevilla ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılıların görüşmelerin başladığını KAP'a bildirmesinin ardından Sevilla, oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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