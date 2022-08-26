Türkiye Gazetesi

ÜLKE PUANI VURGUSU

Temsilcilerimize çok iş düştüğünün altını çizen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Burada hem Fenerbahçe hem Trabzonspor hem Başakşehir hem Sivasspor'a çok büyük sorumluluk düşüyor. Erittiğimiz ülke puanı için önemli maçlar oynayacağız. Fenerbahçe'nin de mücadele edebileceği bir gruba düştüğünü düşünüyorum." dedi.

Şanslarının yaver gitmesiyle grubu geçebileceklerini düşündüğünü söyleyen başkan, "Şansımız da yardım ederse, maçlar oynandığı zaman oyuncularımızın form grafiği yüksek olursa çıkabileceğimiz bir grup. Aslında bize G çıkmıştı, ben de o grubu isterdim ama iki Fransız aynı grupta olamayacağı için H Grubu'na gittik. Bulunduğumuz grup çok dengeli." ifadelerini kullandı.

KIZIL YILDIZ'IN HOCASI DEĞİŞTİ

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'da teknik direktör Dejan Stankovic istifa etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019'dan beri takımın başında bulunan Sırp çalıştırıcı Stankovic'in istifa ettiği ve yerine 39 yaşındaki Milos Milojevic'in getirildiği belirtildi.

Stankovic yönetimindeki Kızılyıldız, 3 Sırbistan Süper Lig ve 2 Sırbistan Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Geçmiş yıllarda İzlanda'da Vikingur, Breidablik ve İsveç'te Mjällby, Hammarby takımlarının başında bulunan Sırp teknik direktör Milojevic ise son olarak bir başka İsveç ekibi Malmö'de görev yapmıştı.

Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu Fenerbahçe için rövanş vakti... Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde elendiği Dinamo Kiev'le aynı grupta! Jorge Jesus dün akşam "O maç boğazımda düğüm" demişti. Trabzonspor ise Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile aynı grupta...

Medipol Başakşehir Fiorentina'yı çekti! Sivasspor'un grubu dişimize göre Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Kura çekimini teknik direktör Volkan Demirel ve 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi final elçisi Vladimir Smicer gerçekleştirdi.