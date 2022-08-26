Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre, Dele Alli için kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan transfer tanıtım videosu kısa sürede büyük beğeni topladı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından milyonlarca kez görüntülendi.

Dünyaca ünlü medya kuruluşları, Beşiktaş'ın Dele Alli transferini yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında flaş haber olarak takipçileriyle paylaştı.

FIFA RESMİ HESAPTAN PAYLAŞTI

FIFA ise bu sezon Beşiktaş'ın, transfer duyuru videolarının sonunda yer alan sosyal sorumluluk projesi kapsamında SMA hastalığına dikkati çektiği bilgilendirme notunu ön plana çıkartarak, "Kulübün, platformlarını olumlu bir sosyal amacı desteklemek için kullandığını görmek harika" değerlendirmesinde bulundu.

Dele Alli transfer tanıtım videosu, kulübün başta Twitter ve Instagram hesapları olmak üzere dijital mecralarında yüz binlerce beğeni toplarken, 25 milyondan fazla görüntülendi.

BEŞİKTAŞ'TA SİVASSPOR HAZIRLIKLARI

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dele Alli de katıldı.

Aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Dele Alli neden Beşiktaş'a geldiğini açıkladı! Herkesin merak ettiği o soruya cevap Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, ilk röportajında Beşiktaş tercihinin nedenlerini açıkladı. Piyasa değeri bir ara 100 milyon euroyu bulan 26 yaşındaki İngiliz orta sahanın kariyerindeki büyük düşüş sonrası Beşiktaş'a imza atması Siyah-Beyazlılar açısından "ya tutarsa transferi" yorumlarını beraberinde getirmişti.

Beşiktaş Dele Alli'yi KAP'a bildirdi! İngiliz yıldız kaç para kazanacak? Beşiktaş, "Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kendisi ve kulübü Everton FC ile görüşmelere başlanmıştır."