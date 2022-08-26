Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK 4. haftada Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti. Erol Bulut'un takımı 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Kırmızı-Siyahlılar'ın bu yaz bonservisini aldığı João Figueiredo'nun hat-trick yaptığı maçta diğer goller yeni transfer Tomas Pekhart ve Angelo Sagal'dan geldi.

Geçen haftaki 5-2'lik Trabzonspor galibiyetiyle adından söz ettiren Antalyaspor ise 2. yenilgisini alarak 6 puanda kaldı. Nuri Şahin'in takımı 5. haftada Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gaziantep FK ise Galatasaray deplasmanında...

Erol Bulut sonunda deplasmanda kazanmayı başardı! Hatayspor - Gaziantep FK: 1-2 Maç Sonucu Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Hatayspor'a konuk olan Gaziantep FK, deplasman fobisini 1-2'lik galibiyetle yendi. Teknik direktör Erol Bulut, Gaziantep ekibinin başına geçtiğinden beri Süper Lig'de rakip sahadaki ilk 3 puan sevincini yaşadı. Kırmızı-Siyahlılar sahasındaki sorun nedeniyle maçlarını bir süre Hatay'da oynayacak.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Suat Arslanboğa, Bilal Gölen, Furkan Ürün

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Furkan Soyalp (Dk. 45 Abdulkadir Parmak), Jevtovic (Dk. 87 Stankovski), Hanousek, Mirza Cihan (Dk. 45 Sagal), Maxim, Markovic (Dk. 45 Pekhart), Figueriedo (Dk. 77 Veliu)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 69 Ghacha), Güray Vural, Kudriashov, Veysel Sarı, Fernando (Dk. 77 Ufuk Akyol), Fredy, Wright, Luiz Adriano, Gökdeniz Bayraktar (Dk. 66 Soner Aydoğdu), Larsson (Dk. 66 Hakan Özmert),

Goller: Dk. 29, 54 ve 73 Figueriedo, Dk. 58 Pekhart, Dk. 67 Sagal (Gaziantep FK), Dk. 30 ve 40 Wright (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Fernando, Dk. 90+3 Soner Aydoğdu (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 66 Maxim, Dk. 67 Djilobodji, Dk. 71 Figueriedo (Gaziantep FK)

Gaziantep FK iç saha maçlarını Hatay Stadyumu'nda oynayacak Geçen yıl açılan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu, Hatayspor'un yanı sıra Gaziantep FK ve İskenderunspor’a da ev sahipliği yapacak.