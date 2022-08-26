Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."

Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubunu değerlendirdi: "Çok dengeli grup" Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-Mavili takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu değerlendirdi. Ağaoğlu, "Kızılyıldız, Sırbistan şampiyonu olursa gelecek sezon direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu herhalde, iki lig arasındaki güç farkını en iyi şekilde ortaya koyan bir değerlendirme. UEFA'nın terazisi şaşmaz, hep doğru tartar." dedi.

Trabzonspor - Galatasaray maçı biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi! Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktığı andan itibaren bordo-mavili taraftarlar gişelerin önünde sıra tuttu. Kısa sürede tükenen biletler karaborsaya düştü. Galatasaray taraftarına ayrılan biletler ise Sarı-Kırmızılı kulüpten temin edildi.

Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu Fenerbahçe için rövanş vakti... Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde elendiği Dinamo Kiev'le aynı grupta! Jorge Jesus dün akşam "O maç boğazımda düğüm" demişti. Trabzonspor ise Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile aynı grupta...