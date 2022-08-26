EYÜPSPOR - YENİ MALATYASPOR ÖZET İZLE 3-2
Stat: Eyüp
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Ali Can Alp
Eyüpspor: Harun Tekin, Claro, Uğur Demirok, Mehmet Murat Uçar, Berkan Emir, Ahmet Ildiz (Dk. 28 Bekir Yılmaz), İbrahim Akdağ, Sinan Kurt (Dk. 90+2 Can Bayırkan), Ahmet Yazar (Dk. 46 Ezeh), Pa Dibba (Dk. 83 Sekidika), Eze (Dk. 90+2 Umut Bulut)
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Taha Gür, Yiğit Ulaş, Burak Kavlak, Buğra Çağıran (Dk. 86 Berat Yaman), Nshimirimana (Dk. 65 Atakan Müjde), Donsah, Ogün Özçiçek, Cengizhan Akgün, Doğukan Emeksiz, Malle (Dk. 78 Yakup Alkan)
Goller: Dk. 6 ve 90+5 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor), Dk. 11 Sinan Kurt, Dk. 57 Claro, Dk. 66 Pa Dibba (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 56 Burak Kavlak, Dk. 80 Buğra Çağıran, Dk. 80 Doğukan Emeksiz, Dk. 90+6 Taha Gür (Yeni Malatyaspor), Dk. 79 Ezeh (Eyüpspor)
Samsunspor - Eyüpspor maçında birlik beraberlik: 1-1 Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile Eyüpspor 1-1 berabere kaldı. Sezona Altay deplasmanında kazanarak başlayan Samsunspor evinde 0-1 geriye düştüğü maçta 1 puana razı oldu. Eyüpspor da bu beraberlikle puanını 4 yaptı.
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