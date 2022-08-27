Türkiye Gazetesi

Ajaccio kentindeki François Coty Stadı'nda oynanan müsabakada Lille'e galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Yusuf Yazıcı, 43. dakikada Jonathan Bamba ve 67. dakikada Tiago Djalo attı. Ev sahibi ekibin golü, 84. dakikada Cyrille Bayala'dan geldi.

Maça ilk 11'de başlayan ve 70 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, bu sezon Ligue 1'deki ilk golünü kaydetti.

Bu galibiyetle Lille 7 puana ulaşırken, Ajaccio ise bir puanda kaldı.

Lazio İnter'e 3-1'le dur dedi! Hakan Çalhanoğlu yedek soyundu Milano ekibi yenildi Serie A'ya 2'de 2'yle başlayan Hakan Çalhanoğlu'nun takımı İnter, 3. haftanın açılış maçında Lazio'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri yönetimindeki başkent ekibi evinde 2'de 2 yaparken puanını 7'ye yükseltti.