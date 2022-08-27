Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde B Grubu’nda Rennes ve AEK Larnaka’nın yanı sıra Dinamo Kiev’le eşleşmesi büyük heyecana sebep oldu. Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi hayallerini çalan Dinamo ile bir kere daha kozlarını paylaşacak olması camiada ‘intikam’ seslerinin yükselmesini sağladı. Teknik direktör Jorge Jesus, Austria Wien’i eledikten sonra, “Dinamo Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim” demişti.

HEDEF EN AZ YARI FİNAL

Dinamo’dan intikam alma fırsatı yakalayan Fenerbahçe, gruptan çıkmanın yanı sıra en azından yarı finali görmeyi hedefliyor. Dinamo Kiev eşleşmesi sadece Jorge Jesus’u değil, yöneticilerle oyuncuları da heyecanlandırdı. Kura çekimine katılan yönetici Selahattin Baki “Jesus’a ‘Merak etme Dinamo’yu çekeceğim’ demiştim, oldu. Boğazımızda düğüm kalmıştı, taraftarından yönetimine, oyuncusundan hocasına. Güzel oldu bizim için” değerlendirmesinde bulundu. Miha Zajc da yaptığı paylaşımda Kiev eşleşmesine kızgın emoji koyarak ‘intikam’ imasında bulundu.

KİRALIK GÖNDERİLİYOR

Fenerbahçe’nin sezon başında Watford’dan transfer ettiği 19 yaşındaki golcü Tiago Çukur, kiralık olarak Belçika ekibi Beerschot’a gidiyor. VoetbalKrant’ın haberine göre; genç oyuncu Belçika ekibinde gelişimini sağlayacak. Tiago Çukur, bu sezon hiçbir maçta forma giymedi.

ZENIT’TEN CEVAP GELDİ

Fenerbahçe’nin Macar savunma oyuncusu Attila Szalai için Rus ekibi Zenit’in 20 milyon avroluk bonservis bedeli teklif ettiği iddia edilmişti. Takımın CEO’su Alexander Medvedev, Sport Express’in sorusuna “Zenit, Szalai için teklif mi yapmış? Ne zaman?” cevabını verdi.

BU SEZON BAŞKA

Sezonun ilk maçlarını Dinamo Kiev’le oynayan Fenerbahçe, yeni takım olmanın ve eksiklerin bedelini elenerek ödemişti. Ama artık o takımdan eser yok. Sezonun tek mağlubiyetini Dinamo’dan alan sarı lacivertliler, sonrasında oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fenerbahçe bu maçlarda, 23 gol atarak, 3,2’lik ortalama yakaladı. Kalesinde ise 7 gol gördü.

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Fenerbahçe Austria Wien'i farklı yendi | 4-1 yanı mutluluk İrfan Can iki golle yıldızlaştı, İsmail Yüksek ve Mert Hakan’ın vuruşları Kadıköy’de bayramı yaşattı. Süper Lig’de liderliğe yükselen, UEFA Avrupa Ligi’nde de gruplara kalan F.Bahçe taraftarı mutluluktan uçuyor.