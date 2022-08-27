Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Transfer döneminde yaptığı hamlelerle âdeta fırtınalar estiren Galatasaray, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Sarı kırmızılılar Paris Saint Germain’in geçtiğimiz sezon Inter’den 50 milyon avroya aldığı Mauro Icardi’yi kiralık olarak renklerine katmak için pazarlıklarını sürdürüyor. Fransız ekibi, yüksek maliyetli oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.

YARI YARIYA İSTİYOR

Sarı kırmızılı yönetim geçen hafta gizlice İstanbul’a getirdiği Icardi’yi bir sezonluğuna ikna etmeyi başardı. Kulübü PSG ile de sıkı pazarlıklar var. Cimbom 29 yaşındaki Arjantinli yıldızın 8 milyon avroluk maaşının, 3 milyonunu ödemek istiyor. PSG ise yarı yarıya teklifinde diretiyor. Tarafların orta yolu bulup transferi resmîleştirmesi bekleniyor.

MARCAO GİTTİ AMA…

İspanyol ekibi Sevilla’nın sezon başında Galatasaray’dan transfer ettiği Marcao’nun peşini şanssızlıklar bırakmıyor. Brezilyalı oyuncu sakatlığı sebebiyle hiçbir resmî maçta süre alamazken son yapılan kontrollerde adalesinde yırtık tespit edildiği ve en az üç hafta daha oynayamayacağı açıklandı.

Dursun Özbek'ten Trabzonspor - Galatasaray yorumu... "Kazanacağımızı düşünüyorum" Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçını kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Özbek, Arjantinli yıldız Mauro İcardi transferi için de kaçamak yanıt verdi...

Galatasaray'da son dakika İcardi gelişmesi! 100 milyon euroluk golcü için anlaşma tamam Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile Arjantinli yıldız golcü Mauro İcardi'nin menajeti Wanda Nara, İstanbul'da el sıkıştı! Cim Bom transferde bir bomba daha patlatmaya çok yakın... Piyasa değeri bir ara 100 milyon euroları gören 29 yaşındaki santrfor kariyerini Galatasaray'da sürdürebilir.