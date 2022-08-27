Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta transferler sürdükçe teknik direktör Valerien Ismael’in güncellemeleri de devam ediyor. Sezon öncesi takımı üçlü savunma sistemiyle çalıştıran Fransız teknik adam, gelen tepkiler sonrası 4-3-3 dizilişine geçmişti. Alanyaspor maçının ilk yarısı ve Karagümrük maçında 4-3-3’le çok başarılı olan Beşiktaş’ın teknik patronu, sistemini tekrar değiştirmek zorunda kalacak. Sebebi ise dünya yıldızı Dele Alli’nin transferi. 10 numara bölgesinde görev yapan İngiliz oyuncu, 8 numarada da oynayabiliyor ama çok etkisiz kalıyor.

ÜÇ İSİM DEVRE DIŞI

Sol kanatta Ghezzal gibi oyun kurucu tarzında başarılı olan Dele Alli o bölgede düşünülmüyor. Çünkü İngiliz yıldız sol kanatta oynarsa sol kanatta görev yapan N’Koudou, Muleka ve hatta transferi düşünülen Dembele devre dışında kalacak. Dele Alli’nin en çok etkili olduğu pozisyon ise 10 numara. Ancak 25 yaşındaki yıldız oyuncunun bu bölgede kullanılması için Valerien Ismael kariyerinde hiç tercih etmediği 4-2-3-1 sistemine geçiş yapmak zorunda kalabilir.

DELE ALLI İDMANDA

Beşiktaş’ın yeni transferi Dele Alli dün ilk idmanına çıktı. Yeni takım arkadaşları tarafından sıcak bir şekilde karşılanan İngiliz yıldızın fizik durumunun yüksek seviyede olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Dele Alli neden Beşiktaş'a geldiğini açıkladı! Herkesin merak ettiği o soruya cevap Beşiktaş'ın yeni transferi Dele Alli, ilk röportajında Beşiktaş tercihinin nedenlerini açıkladı. Piyasa değeri bir ara 100 milyon euroyu bulan 26 yaşındaki İngiliz orta sahanın kariyerindeki büyük düşüş sonrası Beşiktaş'a imza atması Siyah-Beyazlılar açısından "ya tutarsa transferi" yorumlarını beraberinde getirmişti.

Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı AVM'de öldürüldü İstanbul Bayrampaşa'daki bir AVM'de silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı hayatını kaybetti. Zanlı kısa sürede yakalandı.