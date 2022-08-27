Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. 61Saat'in haberine göre; yaklaşık 2 haftadır bel sakatlığı çeken ve maçlara iğneyle çıkan Uğurcan Çakır’ın yaşadığı ağrılar geçmedi. Yıldız kaleci bugün antrenmana çıkmadı.
KALEDE TAHA TEPE GÖREV YAPACAK
Oyuncuya yoğun tedavi programı uygulanırken dev maçta oynamama ihtimali var ancak yırtık şüphesi nedeniyle riske edilmeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'ye "hazır ol" talimatı verdi. Bordo-Mavili takımın kaleci departmanı, 21 yaşındaki eldiveni dev maça hazırlıyor.
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