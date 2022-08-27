Liverpool Bournemouth'u 9-0'la ezdi geçti! Kırmızılar'dan sezonun ilk galibiyeti!
27.08.2022 - 18:55 | Son Güncelleme: 27.08.2022 - 19:00
Türkiye Gazetesi
Premier League'in ilk 3 haftasında galibiyet sevinci yaşayamayan Liverpool, 9. haftada Bournemouth'u 9-0 mağlup etti. İlk yarıyı 5-0'la kapatan Jürgen Klopp'un takımı 2. yarıda da vites düşürmedi ve tarihi skor ortaya çıktı. Roberto Firmin 2 gol, 3 asistle şov yaptı.
Etiketler : Liverpool,Bournemouth,Premier League,
901572 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/901572.aspx
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